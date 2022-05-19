Kastamonu'da Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

Kastamonu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

Kışla Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki meşale ve bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan katılımcılar ardından atabarı oynadı.

Yürüyüşe Kastamonu Valisi Avni Çakır ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik de katıldı.



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