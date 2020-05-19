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Kastamonu'da kadınlar ve öğrencilerden 19 Mayıs'a özel klip

KASTAMONU HABERLERİ  | 19.05.2020 18:39 | Son Güncelleme

Kastamonu'da kadınlar ve öğrencilerden 19 Mayıs'a özel klip

Kastamonu'da öğrenciler ve kadınlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden dolayı meydanlarda kutlayamadıkları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı hazırladıkları kliplerle kutladı.

Kastamonu Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik organize edilen etkinlikte, öğrenciler evlerinden "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi"nden cümleler okuyarak kısa videolar çekti. Videoların birleştirilmesiyle hazırlanan klip, belediyenin sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu tarafından kadınların evlerinde çektiği "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi" klibi de sosyal medyadan paylaşıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Halime Nilgül Şener ise 19 Mayıs'ın çok özel bir gün olduğunu belirtti.

Kovid-19 nedeniyle tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Şener, "İçinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle kutlama ve etkinlik yapamamamızdan dolayı icra kurulumuzla bir araya gelerek Ulu Önderimizin bize bıraktığı çok önemli Gençliğe Hitabesini okuduk. Onun çizdiği yolda devam ettiğimizi duyurmak istedik." diye konuştu.

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