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Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 03.04.2020 15:55 | Son Güncelleme

Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kentte gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Merkeze bağlı Kadıdağı, Devrekani-Abana kara yolunun Yaralıgöz, Devrekani-Çatalzeytin kara yolunun Isırganlık mevkileri ile Kastamonu Devrekani arasındaki Oyrak mevkisinde kar, aralıklarla yağmaya devam ediyor.

Devrekani ve Seydiler ilçe merkezlerinde de zaman zaman kar yağışı görülüyor.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı yaklaşık 90 santimetre ölçüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Kar Yağışı Kastamonu oyrak mevkisi

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Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Ulaş Eczanesi
Merkez
Yeni Binici Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Umut Eczanesi
Azdavay
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