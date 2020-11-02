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Kastamonu'da kargo paketinde 559 uyuşturucu hap ele geçirildi

KASTAMONU HABERLERİ  | 02.11.2020 19:26 | Son Güncelleme

Kastamonu'da kargo paketinde 559 uyuşturucu hap ele geçirildi

Kastamonu'da kargo şirketi aracılığıyla gönderilen pakette, 559 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul'dan kargo şirketiyle İnebolu ilçesine gönderilen bir paketin şüpheli olduğu bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, E.K. ve M.T. isimli kişiler tarafından teslim alınan pakette ve iki kişinin üzerinde yaptığı aramada, 559 uyuşturucu hap ile bıçak ele geçirdi.

Yapılan kimlik kontrolünde E.K'nin, "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak" suçundan arandığı tespit edildi.

E.K. ve M.T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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