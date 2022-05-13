YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da kaybolan zihinsel engelliyi jandarma buldu

Kastamonu'da kaybolan zihinsel engelliyi jandarma buldu

13.05.2022 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da kaybolan zihinsel engelliyi jandarma buldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kaybolan zihinsel engelliyi jandarma ekipleri buldu.

İlçeye bağlı Obrucak köyünde yaşayan A.A, zihinsel engelli ağabeyi Ö.A. (67) ile dün koyunlarını otlatmak için araziye gitti. Kısa süreliğine köye gidip dönen A.A, ağabeyini bulamadı. Bir süre Ö.A'yı arayan A.A, durumu jandarmaya bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, iz takip köpeği ile arama çalışması başlatıldı.

Evinden 16 kilometre uzaklıktaki Bürme köyü yakınlarında jandarma tarafından bulunan A.A, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Martta yağan kar babalar ve çocukları için eğlenceye dönüştüMartta yağan kar babalar ve çocukları için eğlenceye dönüştü
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 14 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:35
Sabah
05:21
Öğle
12:46
İkindi
16:41
Akşam
20:01
Yatsı
21:40
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gören şoke oldu! “13 yıl boyunca içimde büyüttüm”

Gören şoke oldu! “13 yıl boyunca içimde büyüttüm”

Mucize kurtuluş! 3 yaşındaki kızı böyle kurtardı

Mucize kurtuluş! 3 yaşındaki kızı böyle kurtardı

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

“Göğüslerim o kadar büyük ki herkes bana bakıyor”

“Göğüslerim o kadar büyük ki herkes bana bakıyor”

Sevgilisinin babasının cenazesinde öyle bir şey yaptı ki...

Sevgilisinin babasının cenazesinde öyle bir şey yaptı ki...

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.