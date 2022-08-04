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Kastamonu'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

04.08.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çayüstü köyünde, Murat Gökdağ'ın bahçesindeki kestiği kiraz ağacı, üzerine devrildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Gökdağ'ın cenazesi, Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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