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Kastamonu’da kumar oynayan 14 kişi suçüstü yakalandı

13.01.2021 17:30 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’da kumar oynayan 14 kişi suçüstü yakalandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Araç ilçesinde kumar oynayan 14 kişi suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araç ilçesine bağlı Kızılören köyünde kumar oynatıldığının tespit edilmesi üzerine icra edilen operasyonda 14 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Araç ilçesinde kumar oynayan 14 kişi suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araç ilçesine bağlı Kızılören köyünde kumar oynatıldığının tespit edilmesi üzerine icra edilen operasyonda 14 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslarla birlikte jandarma ekiplerince yapılan aramada 1 adet faturasız kurusıkı tabanca ile kumar oynamak amacıyla kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan 14 şahıs hakkında kumar oynamak ve sosyal mesafe kurallarına uymamak suçlarından toplam 59 bin 254 TL idari para cezası uyguladı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ş,K, N.G, H.K, S.K, H.E, M.P, A.S, R.B, E.S, A.H, M.K, E.N, A.K. ve O.T. isimli şahıslar, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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