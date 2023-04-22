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Kastamonu’da silahlı kavgada iki kişi yaralandı

22.04.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Cide ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde sahil bölgesinde bulunan bir eğlence mekanında iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine silah çekti.

Yaşanan olayda B.E. ile kardeşi İ.E. silahla bacaklarından vurularak yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olayın ardından T.D. ile oğlu M.D., kaçtı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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