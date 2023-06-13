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Kastamonu'da susuz kalan köy, İl Özel İdaresinin yaptığı sondajla suya kavuştu

13.06.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Araç ilçesinde su sorunu yaşayan köylüler, İl Özel İdaresinin yaptığı sondajla suya kavuştu.

Toygaören köyü sakinleri, köylerinde su problemi yaşanması nedeniyle Kastamonu İl Özel İdaresine başvuru yaptı. Köyde sondaj makinesiyle çalışma başlatıldı. Yaklaşık bir hafta süren çalışmaların ardından 90 metre derinlikte suya ulaşıldığını öğrenen köy sakinleri, sondaj yapılan yere geldi. Çalışmaları izleyen köylüler suyun çıkmasıyla sevinç yaşadı.

Sondaj makinesi operatörü Mehmet Balcı, gazetecilere, suya ulaştıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Su çıktığı zaman köylülerimizle birlikte bizler de mutlu oluyoruz. İşimizi severek yapıyoruz." dedi.

Toygaören Köyü Muhtarı Emin Yılmaz, "Aniden suyumuz kesilince susuz kaldık. İl Özel İdaresine müracaatta bulunduk. Valiliğimizin ve Genel Sekreterliğimizin talimatlarıyla köyümüzde sondaj çalışması başlatıldı. Sondajın ardından su bulundu. Suyun çıkmasıyla tüm köy sevindi." ifadesini kullandı.

Köy sakinlerinden Nurgül Yılmaz, "Küçük çiftçiyim, hayvanlarımız var. Küçük bahçelerimiz bulunuyor kendimize yeterli. Su sıkıntısını çok fazla yaşıyoruz. Derelerden taşıyoruz tankerlerle. Bazen küçük bidonlarla, damacanalarla taşıyoruz. Hayvanlara vereceğimiz zaman tankerlerle taşıyoruz. Kış boyunca çok fazla sıkıntı çektik. Allah razı olsun devletimizden." diye konuştu.

Mahir Yılmaz da "Suyumuz yetersiz geliyordu. Bazen tankerlerle bazen de bidonlarla suyumuzu getiriyorduk. Son zamanlarda su sıkıntısı artınca Valiliğimize müracaat ettik. İl Özel İdaresinin de yetkilileri bizlere yardımcı oldu. Özel İdarenin ekipleri günlerce burada çalıştılar, sondaj yaptılar. Şu anda suyumuza kavuştuk. Çok mutluyuz." dedi.

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