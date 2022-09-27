YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da tekneyle açıldığı denizde kaybolan kişiyi arama çalışması sürdü

Kastamonu'da tekneyle açıldığı denizde kaybolan kişiyi arama çalışması sürdü

27.09.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da tekneyle açıldığı denizde kaybolan kişiyi arama çalışması sürdü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde balık tutmak için teknesiyle denize açıldıktan sonra kaybolan kişiye henüz ulaşılamadı.

İlyasbey köyü mevkisinden 25 Eylül pazar günü balık tutmak için denize açılan Doğan Çelen'den (39) haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışması ikinci gününde devam etti.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizden ve havadan arama çalışmalarını sürdürdü.

25 Eylül'de balık tutmak için denize açılan Doğan Çelen'den haber alınamamış, teknesi Kerempe Feneri mevkisinde bulunan Çelen'in yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlatmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yangında 5 yavrusunu kaybeden köpek yanan evin enkazından ayrılmıyorYangında 5 yavrusunu kaybeden köpek yanan evin enkazından ayrılmıyor
Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandıMersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı
Adana'da anne ve kızı tabancayla öldürülmüş halde bulunduAdana'da anne ve kızı tabancayla öldürülmüş halde bulundu
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Cide

Kastamonu Namaz Vakitleri 27 Eylül Salı

İmsak
05:05
Sabah
06:30
Öğle
12:41
İkindi
16:02
Akşam
18:42
Yatsı
20:02
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.