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Kastamonu'da trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

25.09.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da trafik kazasına müdahaleye giden itfaiye aracının da karıştığı 2 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kastamonu'da trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde Berat K. idaresindeki 34 HB 0612 plakalı otomobil refüjdeki ağaca çarpıp karşı şeride geçerek sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 HVV 06 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Berat K. ile araçlarda bulunan İsmail A, Beyza K. ve Umut Ö. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazaya müdahaleye giden Ferhat Ş. idaresindeki itfaiye aracı ise Cebrail Mahallesi Plevne Caddesi'nde Erdoğan Ç. yönetimindeki 37 ET 717 plakalı minibüsle çarpıştı.

Sürücüler ve itfaiye aracında bulunan Metin A. ve Ali Y. yaralandı.

Yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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