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Kastamonu'da traktörün şaft miline kapılan çocuk yaşamını yitirdi

25.05.2022 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da traktörün şaft miline kapılan çocuk yaşamını yitirdi

Kastamonu'da traktörün şaft miline kapılan çocuk hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Kurtgömeç köyünde, Adem Çevircioğlu tarlasını suladığı sırada kızı 4 yaşındaki Ravza Çevircioğlu, oyun oynarken traktörün şaft miline kapıldı. Çevircioğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Küçük çocuğun cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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