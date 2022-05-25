Kastamonu'da traktörün şaft miline kapılan çocuk yaşamını yitirdi

Kastamonu'da traktörün şaft miline kapılan çocuk hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Kurtgömeç köyünde, Adem Çevircioğlu tarlasını suladığı sırada kızı 4 yaşındaki Ravza Çevircioğlu, oyun oynarken traktörün şaft miline kapıldı. Çevircioğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Küçük çocuğun cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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