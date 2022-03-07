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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

07.03.2022 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

İstanbul'dan Kastamonu'ya piyasaya sürülmek üzere uyuşturucu madde getirileceğini tespit eden ekipler, kiralık olduğu belirlenen bir aracı, yol kontrolleri sırasında durdurdu.

Narkotik köpeği "Termal"in de katıldığı aramada 310 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Araçtaki H.A, E.E. ve S.Z, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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