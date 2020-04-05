Kastamonu’da yasağa uymayan yaşlılara ceza kesildi

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı, korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmasını yasaklamıştı. Bu kapsamda Daday İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, Daday’da ilçe merkezinde yaptıkları denetimlerde yasağa uymayan 65 yaş ve üstü olan 3 kişiye emre aykırılık gerekçesi ve Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince 392’şer TL para cezası kesildi. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceği öğrenildi.

