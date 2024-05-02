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Kastamonu'da yıkılan tarihi evin tavan süslemesi İhsangazi Belediyesinde sergileniyor

AA AA
02.05.2024 11:56
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesindeki tarihi evin yıkılmasının ardından tavan süslemesi belediye binasında sergileniyor.

Bölgede, "halk kahramanı" olarak bilinen Sepetçioğlu Osman Efe'nin evi olan Sepetçioğlu köyündeki iki asırlık ahşap ev, geçen yıl yıkıldı. Evin ilgi çeken tavan süslemesi alınarak İhsangazi Belediyesinin girişine konuldu. Tavan süslemesi, bir yıldır burada sergileniyor.

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, AA muhabirine, Sepetçioğlu Osman Efe'nin bölge açısından önemli bir isim olduğunu söyledi.

Osman Efe'nin yıkılan evinin tavanının yanı sıra evde kullandığı eşyaları ilçe merkezinde uygun bir binada sergileyeceklerini aktararak, "Kültürümüze, değerlerimize sahip çıkacağız." dedi.

Sağlık, Sepetçioğlu isminin yaşatılması için her yıl ilçede "Sepetçioğlu ve Siyez Bulguru Festivali" düzenlediklerini de anımsattı.

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