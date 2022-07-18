Kastamonu'daki hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kastamonu'da bir kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü de hayatını kaybetti.

Kastamonu-Daday kara yolunda dün medyana gelen trafik kazasında ağır yaralanan İlhan Erdemli (59), kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İrfan Özdemir (47) idaresindeki 34 LP 0506 plakalı hafif ticari araç ile İlhan Erdemli yönetimindeki 37 FA 447 plakalı otomobil, Kastamonu-Daday kara yolunun 20'inci kilometresinde çarpışmış, kazada Kemal Erdemli (70) ölmüş, 7 kişi de yaralanmıştı.



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