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Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

KASTAMONU HABERLERİ  | 24.06.2020 11:02 | Son Güncelleme

Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Devrekani ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen H.Y, Z.Y, O.K, H.Ö. ve E.Ü'nün adreslerine operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda 2 gram toz esrar, 2 gram kenevir tohumu, 4 uyuşturucu hap, faturasız kurusıkı tabanca ve 42 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda H.Y, Z.Y, O.K, H.Ö. ve E.Ü. ile olayla bağlantısı olduğu belirlenen M.B. İstanbul'da gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.Y, O.K. ve M.B. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.Y, H.Ö ve E.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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