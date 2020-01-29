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Kastamonu’dan deprem bölgesine sağlık ekibi sevk edildi

KASTAMONU HABERLERİ  | 29.01.2020 14:27 | Son Güncelleme

Kastamonu’dan biri doktor olmak üzere 5 kişiden oluşan sağlık personeli, Elazığ’daki deprem bölgesine destek vermek amacıyla hareket etti.Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüsü sağlık çalışanları, depremin ardından oluşturulan çadır kentlerdeki mobil hastanelerde depremzedelere hizmet verecek.

Kastamonu’dan deprem bölgesine sağlık ekibi sevk edildi

Kastamonu’dan biri doktor olmak üzere 5 kişiden oluşan sağlık personeli, Elazığ’daki deprem bölgesine destek vermek amacıyla hareket etti.
Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüsü sağlık çalışanları, depremin ardından oluşturulan çadır kentlerdeki mobil hastanelerde depremzedelere hizmet verecek. Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Özgür Yılmaz, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Sağlık Bakanlığının tüm imkanlarıyla bölge halkının yanında olduğunu söyledi. Depremden sonra bölgeye giden Kastamonu UMKE’den 18 personelin 12’sinin geri döndüğünü, 112 Acil Servis’e ait 2 ambulans ve 6 personelin ise bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yılmaz, “Şu an Elazığ’da ilimiz ambulans servisine ait 2 ambulansımız var ve bu araçlarda görevli 6 personelimiz buluyor. Bugün, mobil hastanelerde görev yapmak üzere biri doktor 5 kişilik sağlık ekibimizi Elazığ’a yolcu ettik. İnşallah, bölgeye ulaşır ulaşmaz vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacaklar. Kendilerine çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz” dedi.
Çalışma arkadaşlarıyla vedalaşan sağlık personelini Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünden Uzm. Dr. Yılmaz’ın yanı sıra Personel ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Demir, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Erbil Gökmuharremoğlu, Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Ali Ünal, UMKE Sorumlusu Paramedik Oğuzhan Bozoğlu ve müdürlük çalışanları uğurladı.

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