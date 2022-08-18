Katılım bankacılığının sektördeki payı iki katına çıkacak

MUHARREM CİN - Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, katılım bankacılığının sektördeki payının yüzde 8'i aştığını, 5 yıl içinde yüzde 15'e yükseltilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Çelik, AA muhabirine, ecdat yadigarı vakıfların ana sermayedar olduğu Vakıf Katılım'ın 2016'da kurulduğunu, Türkiye'de ödenmiş sermayesi en güçlü katılım bankası konumunda olduğunu söyledi.

Vakıf Katılım'ın vatandaşlardan toplanan kaynakları bu ülkenin sanayicisi, iş adamı, tüccar ve esnafına kullandırma noktasında çalışmalarını sürdürdüğünü ve ana hedef alanının KOBİ'ler olduğunu belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Ülkedeki iş yeri sayılarının yüzde 97'si KOBİ'lerden oluşuyor. İstihdamın yüzde 60'ı yine KOBİ'ler tarafından sağlanıyor. Dolayısıyla Vakıf Katılım olarak KOBİ'lerimizi yakinen destekleme noktasında çalışmalarımız var. Bu kapsamda KOSGEB ile yaptığımız iş birlikleriyle, yine birçok ilimizde Ticaret ve Sanayi Odalarımız aracılığıyla, Kalkınma Ajanslarımız aracılığıyla biz KOBİ'lerimizin yanındayız ve her türlü işletme sermayesi ihtiyaçlarında, yatırım ihtiyaçlarında onların yanında yer alıyoruz."

- "Aktif büyüklüğümüz 150 milyar liraya ulaştı"

Çelik, KOBİ'lerle büyümeyi hedefleyen bir banka olduklarını vurguladı.

Geçen dönemde Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla 5 milyar liranın üzerinde kaynağı KOBİ'lere kullandırdıklarını dile getiren Çelik, toplamda ise 10 milyar liranın üzerinde bir kaynağı sadece KOBİ'lere yönlendirdiklerini ifade etti.

Türkiye'de hem katılım bankaları arasında hem bankacılık sektörü içinde en hızlı büyüyen banka olduklarını belirten Çelik, şunları söyledi:

"Bu anlamda güçlü bir sermayemiz var. Zaten bankacılık yapabilmek açısından sermaye yapısı oldukça önemli. Biz de ödenmiş sermayesi en güçlü bir banka olma hasebiyle de bu büyümemizi sağlıklı bir şekilde yönetiyoruz. Yılbaşından bu yana yüzde 40'ın üzerinde topladığımız fonlarda veya kullandırdığımız fonlarda bir büyüme gerçekleştirdik. Aktif büyüklüğümüz 150 milyar liraya ulaştı. Toplam kullandırdığımız nakdi, gayri nakdi fonlarımız 120 milyar liraya ulaştı. Bu büyümeyi biz ülkemize hizmet etmekte kullanmaya devam ediyoruz."

Çelik, büyüme planı kapsamında 141 olan şube sayısını yıl sonunda 165'e ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

- "Kamu katılım bankaları piyasaya girdikten sonra büyüme hızı arttı"

Türkiye'de katılım bankacılığının geleceğinin açık olduğunu dile getiren Çelik, "Özellikle kamu katılım bankaları piyasaya girdikten sonra büyüme hızı arttı. Bundan 5 yıl önce katılım bankalarının bankacılık sektöründeki payı yüzde 3-4 civarındayken şu anda yüzde 8'i aşmış durumda. Önümüzdeki 5 yıl içinde de bu payın yüzde 15'e yükseltilmesi hedefleniyor." dedi.

Osman Çelik, katılım bankalarının büyüme hızlarının, geleneksel bankalardan daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

Katılım bankalarının, tamamen sanayinin, iş aleminin içinde olduğu için vatandaşlar ve iş dünyası tarafından da benimsenmiş kuruluşlar olduğunu belirten Çelik, "Katılım bankacılığının önümüzdeki dönemde ülke ekonomisindeki etkinliğini artıracağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Çelik, Vakıf Katılım olarak Türkiye'de ilk kez çek, senet ve bono gibi ödeme araçları yerine dijital olan Garantili Fon Transferi ürününü hizmete sunduklarını da sözlerine ekledi.

