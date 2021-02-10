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KATSO’dan öğrencilere klavyeli tablet desteği

10.02.2021 19:24 | Son Güncelleme:
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KATSO’dan öğrencilere klavyeli tablet desteği

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) tarafından salgın döneminde derslerini takip etmeleri için ihtiyaç sahibi öğrencilere 55 adet klavyeli tablet hediye edildi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğündeki Küçük Parmaklar Projesi kapsamında sağlanan tabletler, KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay’a teslim edildi.Başkan Ertuğrul Alibeyoğlu yaptığı açıklamada, “KATSO olarak TOBB öncülüğündeki Küçük Parmaklar Projesi’nde bizim de katkımız olsun istedik ve 55 adet klavyeli tableti öğrencilerimiz ile buluşturduk” dedi.Yatırımların en güzelinin, insana yapılan yatırım olduğunu ifade eden Alibeyoğlu, “Bilhassa salgın şartlarında çocuklarımızın eğitimden ayrı kalmamaları ve bilgiyi erişebilmeleri çok önemli.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) tarafından salgın döneminde derslerini takip etmeleri için ihtiyaç sahibi öğrencilere 55 adet klavyeli tablet hediye edildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğündeki Küçük Parmaklar Projesi kapsamında sağlanan tabletler, KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay’a teslim edildi.
Başkan Ertuğrul Alibeyoğlu yaptığı açıklamada, “KATSO olarak TOBB öncülüğündeki Küçük Parmaklar Projesi’nde bizim de katkımız olsun istedik ve 55 adet klavyeli tableti öğrencilerimiz ile buluşturduk” dedi.
Yatırımların en güzelinin, insana yapılan yatırım olduğunu ifade eden Alibeyoğlu, “Bilhassa salgın şartlarında çocuklarımızın eğitimden ayrı kalmamaları ve bilgiyi erişebilmeleri çok önemli. Özellikle teknolojiyi kullanan ve üreten bir nesil yetiştirmek için elimizdeki her türlü imkanı kullanmak zorundayız. Bu amaçla KATSO olarak okul yapımından meslek liselerinin himaye edilmesine kadar birçok projeyi yürütüyoruz. Bugün de Milli Eğitim Bakanlığımızın ve TOBB’un öncülüğünde, çocuklarımızı teknolojiyle buluşturmak için attığımız adım, ülkemizin geleceğine duyduğumuz umudu da ileri taşıyor. 55 adet tablet, inanıyorum ki sadece eğitim için değil, aynı zamanda insan kalitesini ileri taşıma noktasında da yapılmış önemli bir katkı olacaktır. KATSO olarak içinden çıktığımız şehrin çocuklarına yönelik sosyal sorumluluk projelerimizi artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.
KATSO’nun verdiği desteği önemsediklerini belirten Kars İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, “Milli Eğitim Bakanlığımız ve tüm eğitim camiası olarak hedefimiz, güncel ve ileri teknolojiyi eğitimle bir araya getirmek. Okulların dört duvar arasından çıkıp hayatın her alanına yayıldığı bu çağda her tablet, çocuklarımızın geleceğe açılan kapısı olacaktır. KATSO’nun verdiği bu desteği de çok önemsiyor ve TOBB ile Kars iş dünyasına teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından 55 adet klavyeli tablet, öğrencilere ulaştırılmak üzere Milli Eğitim Müdürü Acay’a teslim edildi.

KATSO’dan öğrencilere klavyeli tablet desteği

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