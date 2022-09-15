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Kaunos Antik Kenti'nin 5 bin kişilik tiyatrosu eski ihtişamına kavuşuyor

15.09.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dalyan Kanalı kenarında kurulu antik liman kenti Kaunos'ta tiyatronun çevre destek duvarıyla ilgili çalışmalar tamamlandı - Kaunos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ufuk Çörtük: - "Bölgeye çeşitli etkinliklerin yapılabileceği güzel bir alan kazandırma hedefindeyiz"

DURMUŞ GENÇ - ÖMER KUNDAKÇI - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kaunos Antik Kenti'ndeki 5 bin kişilik tiyatro, yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarıyla sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmak için hazırlanıyor.

Kente gelenler, 2 bin 400 yıllık kaya mezarlarını, 1300 yıllık mozaikleri inceliyor, Demeter Kutsal Tapınağı, bazilika, hamam ve agorada dolaşıp, 5 bin kişilik tiyatroda soluklanıyor.

Prof. Dr. Baki Öğün'ün 1966'da başlattığı kazılar Doç. Dr. Ufuk Çörtük başkanlığında devam ediyor.

Çörtük, AA muhabirine, 56 yıldır kesintisiz süren Kaunos kazılarının Türk bilim insanları tarafından başlatılan ve devam eden ender örneklerden olduğunu söyledi.

3 bin yıllık antik kentteki önemli alanlardan biri olan tiyatroda Muğla Valiliği desteğiyle konservasyon ve restorasyon çalışmaları yürüttüklerini belirten Çörtük, "Tiyatrodaki restorasyon çalışması iki etaptan oluşmakta. Birincisi anelema duvarı olarak ifade ettiğimiz çevre destek duvarı, o alan tamamlanmış vaziyette. Diğer kısım ise tiyatro çeşmesinin yer aldığı tonozlu bölüm. Orada da arkeolojik çalışma, kazı çalışmaları tamamlandı. Bölgeye çeşitli etkinliklerin yapılabileceği güzel bir alan kazandırma hedefindeyiz." dedi.

Alanda yeni çıkan buluntularla revizyon ihtiyacı doğduğunu anlatan Çörtük, kurul onayından sonra tiyatrodaki restorasyon çalışmalarının kaldığı yerden devam edeceğini dile getirdi.

Kaunos tiyatrosunun bölge için de önemli olduğuna dikkati çeken Çörtük, şöyle konuştu:

"Özellikle Kaunos ve Kaunos'un yer aldığı bu teritoryum için Kaunos tiyatrosu yapılabilecek etkinliklere ev sahipliği yapması anlamında çok önemli. Tiyatronun hasarlı kısımlarının da ivedi olarak restorasyonları tamamlanarak artık güzel etkinliklere ev sahipliği yapacak bir konuma sahip olacaktır."

Kaunos tiyatrosunun milattan önce üçüncü yüzyılda Helen tiyatrosu olarak inşa edildiğini ve Roma döneminde de çeşitli değişiklerle bugünkü halini aldığını anlatan Çörtük, özellikle Hadrian döneminde kente ciddi yatırımlar yapıldığını kaydetti.

Kaunos tiyatrosunun yaklaşık 5 bin kişi kapasiteli olduğunu ve iki kaveyadan (set set basamaklı yer) oluştuğunu vurgulayan Çörtük, tiyatronun yapılarıyla Anadolu tiyatroları arasında yerini almış önemli tiyatrolardan olduğunu söyledi.

Ufuk Çörtük, antik kentte bir çok alanda kazı ve restorasyon çalışması yürüttüklerini, Kaunos'un buluntularıyla arkeolojiye önemli ilkleri kazandıran bir kent olduğunu ifade etti.

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Tiyatro Muğla kaunos antik kenti

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