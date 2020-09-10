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Kavaklıdere yangını kontrol altında

MUĞLA HABERLERİ  | 10.09.2020 18:15 | Son Güncelleme

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi Ortaköy Harmenbeleni mevkiinde saat 15.30 sıralarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile kontrol altına alınan yangına havadan 6 helikopter, bir uçak ve karadan da çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi müdahale etti.

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi Ortaköy Harmenbeleni mevkiinde saat 15.30 sıralarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile kontrol altına alınan yangına havadan 6 helikopter, bir uçak ve karadan da çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi müdahale etti. Zaman zaman şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler alevlere müdahalesi güçleşirken, bölgenin sık çam ormanları ile kaplı olmasına rağmen havadan yapılan müdahale sonrası alevlerin önü kesildi.
Bölgede orman ekiplerinin yanan sahada soğutma çalışmaları sürüyor.

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