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Kavaklıdere’de 4 bin 500 metre hat döşendi

MUĞLA HABERLERİ  | 24.02.2020 12:32 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kavaklıdere ilçesinde başlatılan 11 bin metre kanalizasyon hattının 4 bin 500 metresi tamamlandı.Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine 11 milyon liralık alt yapı yatırım çalışmaları kapsamında 11 bin metre kanalizasyon hattı, 4 bin 600 metre içme suyu hattı ve 4 bin 800 metre parsel bağlantı işi yapılacak.Kavaklıdere’de yapımı devam eden kanalizasyon inşaatı işinin yüzde 50’si hibe (SUKAP) , yüzde 50’si MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kredi kullanılarak, İlbank A.Ş.

Kavaklıdere’de 4 bin 500 metre hat döşendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kavaklıdere ilçesinde başlatılan 11 bin metre kanalizasyon hattının 4 bin 500 metresi tamamlandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine 11 milyon liralık alt yapı yatırım çalışmaları kapsamında 11 bin metre kanalizasyon hattı, 4 bin 600 metre içme suyu hattı ve 4 bin 800 metre parsel bağlantı işi yapılacak.

Kavaklıdere’de yapımı devam eden kanalizasyon inşaatı işinin yüzde 50’si hibe (SUKAP) , yüzde 50’si MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kredi kullanılarak, İlbank A.Ş. ve MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yaptırılacak. Kavaklıdere ilçe merkezi altyapısını kapsayacak bu önemli projede, 11 bin metre kanalizasyon hattı, 4 bin 600 metre içme suyu hattı ve 4 bin 800 metre parsel bağlantı işi yapılacak. Proje 10 milyon 967 bin 510 liraya mal olacak. 11 bin metre kanalizasyon hattının 4 bin 500 metresi tamamlandı.

“Muğla’mız için var gücümüzle çalışıyoruz”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duydukları Muğla’da alt yapı ile ilgili büyük yatırımları ve projeleri tek tek hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Gürün; “Kavaklıdere ilçemizde devam eden alt yapı çalışmaları ile güzel ilçemiz modern bir alt yapıya kavuşuyor. 11 bin metre kanalizasyon hattının 4 bin 500 metresini tamamladık. Muğla genelinde kendi öz kaynaklarımız ve dünya bankasından sağladığımız kredi ile büyük bir alt yapı yatırımını başlattık. Muğla’da yaşayan, güzel şehrimizi ziyaret eden tüm vatandaşlarımız hizmetin en iyisini hak ediyor. Yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz Muğla’mız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kavaklıdere’de 4 bin 500 metre hat döşendi

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