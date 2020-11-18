Kavak’ta korona alarmı

Kavak Belediyesi, ilçe halkını korona virüs (Kovid-19) salgınından korunmak için çalışma temposunu artırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kabine Toplantısı ardından korona virüsle ilgili yeni kısıtlamaları açıklaması sonrası harekete geçen Kavak Belediyesi, zabıta ekipleri ile vatandaşları daha dikkatli olmaları yolunda uyarmaya başladı.

Neredeyse Türkiye’nin tamamında geçen haftalara göre artan yoğunluk farkını ilçesinde en az seviyede tutmayı amaçlayan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Bu hastalıkla sokak sokak, kapı kapı gezerek savaşacak ve sonunda mutlaka galip geleceğiz” dedi.

İlçe halkını muhtemel salgından mümkün olduğunca korumak istediklerini belirten Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, bu amaçla ilçe merkezi ve mahallelerde yürütülen temizlik çalışmalarını bundan sonra artıracakları ekipler ile daha sıkı ve etkin biçimde devam ettireceklerini belirterek, “Bu güne kadar Kavak’ta ne yaptıysak halkımızla birlikte yaptık. Birçok sıkıntıyı birlikte aştık. Ülkemizin başına bela olan bu korona musibetinden de yine halkımız ile birlikte savaşacak ve galip gelen taraf kesinlikle biz olacağız” diye konuştu.

Korona virüsün Türkiye’de görülmesiyle mart ayından buyana tüm ortak kullanım alanlarında başlattıkları dezenfekte ve temizlik hizmetini kesintisiz sürdürdüklerini belirten Başkan Sarıcaoğlu, salgının ülke genelinde yeniden artış göstermeye başlaması üzerine çalışmaları daha sıklaştırdıklarını söyledi.

İlçe genelinde ilgili kuruluşlarla müştereken yaptıkları çalışmaları işyerleri de dahil olmak üzere her alanda sıkı bir biçimde sürdürdüklerini anlatan Sarıcaoğlu, “Halkımızı bu salgından koruma konusunda çok hassasız. Öyle ki Mart ayından bu yana kesintisiz bir mücadele içindeyiz. Ekiplerimiz halkımızın bulunduğu ve kullandığı tüm alanları dezenfekte ediyor. Sosyal mesafe, hijyen ve maske konularında sürekli uyarılar yapıyoruz. Mahallelerimiz hemen her gün süpürülüp, düzenli yıkanıyor. Çöp bidonları ilaçlanıyor. Ayrıca ilçe pazarında zabıtamız ve ilgili kurum ekipleri ile çok sıkı bir biçimde denetimlerini sürdürüyorlar. Tüm bu çalışmalarımız tehdit ortadan kalkıncaya kadar devam edecektir” dedi.

