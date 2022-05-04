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Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri

04.05.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yapılan Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nde İsmail Koç, başpehlivan oldu.

Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesi tarafından bu yıl 97. düzenlenen organizasyon, 450 güreşçinin katılımıyla spor tesislerinde gerçekleştirildi. Güreşçiler zaman zaman etkili olan sağanak altında güreşlere devam etti.

33 pehlivanın mücadele ettiği başpehlivanlık müsabakalarında rakiplerini yenen Orhan Okulu ile İsmail Koç, final müsabakasında karşılaştı.

Hareketli başlayan müsabakanın 13. dakikada Okulu'nun faul yaptığını öne süren Koç, kendini yere bıraktı. Bir süre sonra yerden kalkan Koç, hakem heyetinin yanına giderek tepki gösterdi. Ardından Koç, rakibi Okulu'nun yanına giderek müsabakanın galibinin Okulu olduğunu belirtti.

Sahayı terk etmek isteyen Koç'u 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim ikna etti. Yeniden devam eden müsabakanın galibi Koç, oldu.

Müsabakanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Koç, başpehlivanlığı kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Karşılaşmada zaman zaman gerginlik yaşandığını ifade eden Koç, bundan sonraki hedefinin Kırkpınar olduğunu kaydetti.

Organizasyon, dereceye giren güreşçilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

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