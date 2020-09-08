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Kavgada silahlar konuştu, 3 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı

EDİRNE HABERLERİ  | 08.09.2020 11:40 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen küfür etme kavgasında pompalı tüfekler konuştu.

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen küfür etme kavgasında pompalı tüfekler konuştu. 3 kişinin yaralandığı kavgada, 2 kişi tutuklandı.
Olay, Yenimescit Mahallesi’nde 6 Eylül Cumartesi akşamı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. ve H.K. isimli kişiler arasında geçen ağız dalaşının büyümesi üzerine kavga çıktı.
Olayın büyümesi üzerine bu kez çevredekiler ve şahısların yakınları da dahil oldu ve arbedede silahlar ateşlendi. Pompalı tüfeklerin de kullanıldığı mahalle kavgasında, D.Ç., M.Y. ve Ş.T. vücutlarına isabet eden saçma mermileriyle yaralandı.
Olayı haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırılırken, yaralılar Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Öte yandan Keşan İlçe Emniyet birimlerinin bölgede yaptığı araştırmalar sonucunda, olayda kullanılan silahlara el koyarken bu silahları kullandığı belirlenen V.Ç. ve H.K. isimli şahısları gözaltına aldı.
Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan iki kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Merkez
Seray Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Gün Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Mankaliye Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
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