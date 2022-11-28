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Kavgada tabanca ile vurulan genç hayatını kaybetti

28.11.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabanca ile kalbinden vurulan 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kavgada tabanca ile vurulan genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan Üçgen Park civarında iki grup arasında kavga çıktı. ’Çakmak isteme’ meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen ve yabancı uyruklu kişilerin de karıştığı kavgada taraflar birbirlerine taş, sopa ve bıçakla saldırdı. Silahın da kullanıldığı kavga sırasında kalbinden tabanca ile vurulan Onur Aki (26), ağır yaralandı. Ambulansla Toroslar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydan sonra bölgede çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinde bir adet tabanca ele geçirirken, kavgaya karıştıkları belirlenen 3’ü yabancı uyruklu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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