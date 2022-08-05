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Kavgalı olduğu kadına aracıyla çarpan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

05.08.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavgalı olduğu kadına aracıyla çarpan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Karaman'da kavgalı olduğu kadına otomobiliyle çarpan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Süleyman Y, kavgalı olduğu Merve Ş'yi konuşmak için Hamidiye Mahallesi yeni adliye binası önüne çağırdı.

Süleyman Y, otomobilini bina önüne gelen kadının üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle aracın tavanına düşen ve bu şekilde bir süre giden Merve Ş, yapılan frenle yere düştü.

Olay yerinden kaçmaya çalışan Süleyman Y, yerde yatan Merve Ş'nin bacağının üzerinden geçti.

Yaralı kadın, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Süleyman Y, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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