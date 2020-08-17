Kavuncu’dan Çetin ailesine taziye ziyareti

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Bayat ilçesinde çıkan yangında 2 çocuğu ve babasını kaybeden Emrullah Çetin’e taziyelerini iletti.

İlk olarak Bayat Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden milletvekili Erol Kavuncu, sağlık camiasına başsağlığı diledi. Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ile telefonda görüşen milletvekili Kavuncu, son durum hakkında bilgi verdi.

Devletin tüm kurumlarıyla yaraların sarılması noktasında acılı ailelerin yanında olduğunu belirten milletvekili Erol Kavuncu, “Yüce Allah bir daha böyle bir acı göstermesin. Rabbim sabır versin. Biz inancımız gereği yangında vefat eden dedemizin ve yavrularımızın şehit mertebelerinde şehit sevabı aldıklarına inanıyoruz. Devletimiz her zaman yanınızda. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Süreci Çorum valiliğimiz, kaymakamlığımız ve belediyemiz de yakından takip ediyor ” dedi.

Acılı baba Emrullah Çetin de, yaşadıkları olayın çok acı olduğunu belirterek, “Allah gelene yapacak bir şey yok. Takdiri ilahi böyleymiş. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın” ifadelerini kullandı.