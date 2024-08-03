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Kaya Çilingiroğlu'nun başı dertte! Oturduğu binanın suyu kesildi, asansör iptal edildi: 'Bizi çıkarmak istiyorlar'

03.08.2024 20:23
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Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun başı ev sahibiyle dertte. Çilingiroğlu'nun oturduğu binanın suyu kesildi, asansör iptal edildi. Kazayı çalışması yapılan binanın sahibinin kendilerini çıkarmak için bahane ürettiğini iddia eden Çilingiroğlu, yeni ev aramaya da başladı.

Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, oturduğu binada yapılanlar yüzünden ev sahibiyle sorun yaşıyor.

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Ekol TV'de yer alan habere göre, bina sahibi güçlendirme çalışması yapmak için harekete geçti. Daireleri boşaltmalarını istedi. Ancak tahliyeler olmadan çalışmalar başladı. Çilingiroğlu'nun aracını park ettiği yerde de kazı çalışması yaptı. İddiaya göre bina sahibi istediği kira artışını yapamadı ardından evlerini boşaltmak için bu yola başvurdu.

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"BİZİ ÇIKARMAK İSTİYORLAR"

Yaşananları anlatan Çilingiroğlu, "1 senedir güçlendireceğiz diye bizi çıkarmak istiyorlar. Tahminime göre kiralar düşük olduğu için. 1 hafta önce bir geldik asansör yok suyu kesmişler. Kanuni yollardan polisi zabıtayı aradım. İnşaatı durdurma kararı alındı. Mahkemeden tedbir kararı aldık ama uygulamadılar." dedi.
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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Kaya Çilingiroğlu
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