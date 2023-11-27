Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 74 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 74, Kartalkaya'da 41, Sarıkamış'ta 23, Keltepe'de 22, Palandöken-2'de 19, Mersivan'da 18, Hakkari'de 17, Uludağ'da 12 ve Kartepe'de 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez27.11.2023En düşükEn yüksekPalandökenKKY-2-1KartalkayaHKY-11-8SarıkamışKKY11KeltepeHKY-12-7Palandöken-2KKY-20MersivanKKY-7-6HakkariKY-6-2UludağKY-9-5KartepeKY-4-3(KKY: Kuvvetli kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kuvvetli yağmurlu)

