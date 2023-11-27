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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 74 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

27.11.2023 10:02 | Son Güncelleme:
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 74 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 74, Kartalkaya'da 41, Sarıkamış'ta 23, Keltepe'de 22, Palandöken-2'de 19, Mersivan'da 18, Hakkari'de 17, Uludağ'da 12 ve Kartepe'de 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez27.11.2023En düşükEn yüksekPalandökenKKY-2-1KartalkayaHKY-11-8SarıkamışKKY11KeltepeHKY-12-7Palandöken-2KKY-20MersivanKKY-7-6HakkariKY-6-2UludağKY-9-5KartepeKY-4-3(KKY: Kuvvetli kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kuvvetli yağmurlu)

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palandöken Erzurum kar kayak merkezi

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