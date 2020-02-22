Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 220 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 220, Yıldızdağı'nda 160, Erciyes'te 155, Kartepe'de 148, Ilgaz'da 141, Uludağ'da 138, Davraz'da 133, Nemrut'ta 114, Denizli'de 75, Palandöken'de 72, Sarıkamış'ta 65, Ergan'da 62, Konaklı'da 39, Yıldıztepe'de 33, Ladik'te 32, Yalnızçam ve Elmadağ'da 28, Kop'ta 27 ve Saklıkent'te 17 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez
22.02.2020
En düşük
En yüksek
Erciyes
KY
-4
1
Ilgaz
KY
-5
-2
Kartalkaya
KY
-5
-3
Kartepe
KY
-4
-2
Nemrut Dağı
KY
-3
0
Palandöken
KY
-4
-1
Sarıkamış
HKY
-5
0
Uludağ
HKY
-5
-4
Yıldıztepe
HKY
-4
1
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)