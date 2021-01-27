YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Kayakla Atlama Milli Takımı Genel Müdür Akbaş’ı ziyaret etti

Kayakla Atlama Milli Takımı Genel Müdür Akbaş’ı ziyaret etti

27.01.2021 12:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kayakla Atlama Milli Takımı Genel Müdür Akbaş’ı ziyaret etti

World Cup yarışları için önümüzdeki günlerde Almanya’ya gidecek olan Kayakla Atlama Milli Takımı sporcuları, Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş’ı ziyaret etti.

World Cup yarışları için önümüzdeki günlerde Almanya’ya gidecek olan Kayakla Atlama Milli Takımı sporcuları, Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş’ı ziyaret etti. Akbaş, aynı zamanda kendi kulüplerinin lisanslı kayakçıları olan Milli sporculara başarı dileklerini iletti.
Türkiye’nin uçan adamları olarak bilinin Kayakla Atlama Sporcuları Aras Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Fikret Akbaş’ı makamında ziyaret etti.
Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Yaşar Babur, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Bahadır Eroğlu ile Aras Elektrik Dağıtım Spor Kulübü Genel Kaptanı Mithat Yurt’un da hazır bulunduğu ziyaret oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti.
Aras EDAŞ, Genel Müdürü Fikret Akbaş, aktif spor hayatlarını kendi bünyelerinde sürdüren Kayakla Atlama Milli Takım sporcularına başarı dileklerini iletti.
Genel Müdür Akbaş, “Aras EDAŞ Genel Müdürlüğü olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Alp disiplinin de birbirinden başarılı sporculara sahibiz. Kayakla Atlama Milli Takımının bel kemiğini bizim kayakçılarımız oluşturuyor. Kayakla Atlamada olimpiyatlarda ülkemizi bizim sporcumuz temsil etti. Bunun için gururluyuz. Spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceğiz. Pazartesi günü Almanya’ya gidecek olan sporcularımız ve antrenörlerine şimdiden başarılar diliyorum” dedi.
Kayakla Atlama Milli takımı sporcuları Fatih Arda İpcçioğlu, Muhammed İrfan Çintimar, Muhammed Münir Güngün, Muhammed Ali Bedir ve antrenör Samet Karta kendilerine verdiği destekten dolayı Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş ve kulüp yöneticilerine teşekkür ettiler.
2018’de Güney Kore’de yapılan Kış Olimpiyatları’nda Kayakla Atlamada ülkemizi temsil eden Fatih Arda İpcioğlu, kendilerinin başarısında en büyük katkıyı Aras EDAŞ’ın sağladığına işaret ederek, “Genel Müdürümüz Fikret Akbaş ve kulüp başkanımız Cafer Nuroğlu ile kulüp yönetimimiz her zaman bizim yanımızda yer aldılar. Maddi manevi destekleriyle başarımızda en önemli etken oldular. Takım arkadaşlarım adına Aras EDAŞ ailesine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
İpcioğlu, Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Milli takımı olarak 1 Şubat 2021 Pazartesi Almanya’ya gideceklerini ve World Cup seçme yarışları kapsamında en az 6 veya 8 yarışa katılabileceklerini ifade etti.
Bu arada ziyarette Milli Takım Alp Disiplini Antrenörlerinden Yusuf Karta da hazır bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Şükürler olsun' 'Şükürler olsun'
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

Erzurum Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
05:54
Sabah
07:21
Öğle
12:33
İkindi
15:11
Akşam
17:35
Yatsı
18:56

Erzurum Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Uzun Eczanesi
Palandoken
Yenı Arastırma Eczanesi
Palandoken
Gülakar Eczanesi
Yakutiye
Buğrahan Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Ilıca Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Merkez Eczanesi
Hinis
Yaşam Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Ertaş: “BM’nin 2021’i Yunus Emre Yılı ilan etmesi Erzurum’a ayrı bir sorumluluk yüklüyor

Ertaş: “BM’nin 2021’i Yunus Emre Yılı ilan etmesi Erzurum’a ayrı bir sorumluluk yüklüyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

TSK Mehmetçik Vakfı pandemi döneminde ziyaretlerini sürdürüyor

TSK Mehmetçik Vakfı pandemi döneminde ziyaretlerini sürdürüyor

Atatürk Üniversitesinden çocuklara yarıyıl hediyesi

Atatürk Üniversitesinden çocuklara yarıyıl hediyesi

Atatürk Üniversitesi 12 Milyon ders oturumuyla ilk dönemi tamamladı

Atatürk Üniversitesi 12 Milyon ders oturumuyla ilk dönemi tamamladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.