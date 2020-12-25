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Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması, Erzurum'da yapılacak

ANKARA HABERLERİ  | 25.12.2020 11:58 | Son Güncelleme

Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması, Erzurum'da yapılacak

Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması, yarın Erzurum'da başlayacak.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki gün sürecek yarış kayaklı koşu branşında sezonun ilk organizasyonu olacak.

Erzurum Kandilli Kayak Merkezi'ndeki yarışa 31 sporcunun katılacağını aktaran Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Pandemi kurallarına uyarak, sporcularımızı iki gün yarıştıracağız. Katılan tüm sporcularımıza başarılar dilerken, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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