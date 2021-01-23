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Kayakta Davraz Kayak Kulübü rüzgarı

23.01.2021 11:14 | Son Güncelleme:
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Türkiye Kayak Federasyonu Faaliyet Programında yer alan Alp Disiplini Kayak Yarışmaları Bursa Uludağ’da 20-22 Ocak tarihleri arasında yapıldı.

Türkiye Kayak Federasyonu Faaliyet Programında yer alan Alp Disiplini Kayak Yarışmaları Bursa Uludağ’da 20-22 Ocak tarihleri arasında yapıldı. B grubu Alp Kayak Yarışmalarında Isparta Davraz Kayak Spor Kulübü, dereceleriyle göz doldurdu. Davraz Kayak Spor Kulübü sporcuları, kendi imkanlarıyla 7 sporcuyla kar yağmadığı için antreman dahi yapamazken yarışmalarda 5 madalya kazandılar.
Davraz Kayak Spor Kulübü, Murat Akpınar Grubunda ikinci, Merve Tuncel grubunda ikinci, Rana Gözde Aydın grubunda üçüncü, Azra Uğuz grubunda üçüncü, Utku Berke Topuz altıncı, M .Yiğit Saraçoğlu yedinci Ecrin Uğuz olarak yarışmayı tamamladılar.
Davraz Kayak Spor Kulübü Başkanı Kubilay Oktay Başyiğit, Ispartayı en iyi şekilde temsil ettiklerini belirterek, "Yarışmada teknik taktik bilgiler vererek yarışmaya destek veren Kayak antrenörleri Semih Başyiğit ve Eski Milli Takım Antrenörü milli Kayakçı Fahriye Esra Başyiğit Gönendi’ye ve Mekanizyenimiz Burak Gönendi’ye sporcularıma teşekkür eder, başarılarının daim olmasını dilerim" dedi.

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