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  4. Kayakta Özel Bilge Koleji damgası

Kayakta Özel Bilge Koleji damgası

ERZURUM HABERLERİ  | 31.12.2019 17:42 | Son Güncelleme

Bir yandan kış turizmine hizmet eden Erzurum diğer yandan kayak yarışlarına da ev sahipliği yapıyor.Ülkemizde kış sporları denince akla gelen ilk şehirlerden olan öncü şehir Erzurum’da Okullar arası Kayak Alp Disiplini Yarışları düzenlendi.Türkiye Kayak Federasyonu, Erzurum Valiliği, Gençlik Hizmetler ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen Erzurum Valisi Okay Memiş’in de teşrif ettiği Kayak Alp Disiplini Yarışları 30 Aralık tarihinde gerçekleştirildi.

Bir yandan kış turizmine hizmet eden Erzurum diğer yandan kayak yarışlarına da ev sahipliği yapıyor.
Ülkemizde kış sporları denince akla gelen ilk şehirlerden olan öncü şehir Erzurum’da Okullar arası Kayak Alp Disiplini Yarışları düzenlendi.
Türkiye Kayak Federasyonu, Erzurum Valiliği, Gençlik Hizmetler ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen Erzurum Valisi Okay Memiş’in de teşrif ettiği Kayak Alp Disiplini Yarışları 30 Aralık tarihinde gerçekleştirildi. Üçyüze yakın sporcu kış sporlarının bir numaralı merkezlerinden olan Erzurum’da yarışmaktan dolayı büyük mutluluk duydu.
Yılın son yarışı olan Kayak Alp Disiplini Yarışları birbirinden çetin ve başarılı mücadelelere sahne oldu.
Nefes kesen yarışlara ev sahipliği yapan Türkiye birinciliğinde dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgeleri verildi.
Yarışmalara Türk sporuna ve sporcusuna verdiği destek ve değeri hiçbir zaman esirgemeyen Özel Bilge Kolejinin öğrencileri damgasını vurdu.
Yarışmada Yıldızlar kategorisinde Özel Bilge Koleji öğrencilerinden Ceren Reyhan Yıldırım Erzurum’da gerçekleştirilen okullar arası Kayak Alp Disiplini Genç B kategorisinde Giant, Slalom, Slalon ve toplam kombine şampiyonu olarak birincilik ipini göğüsledi.
Özel Bilge Koleji Öğrencilerinden Nuriye Gürsel ise Erzurum’da gerçekleştirilen Okullar arası Kayak Alp Disiplini Yıldızlar Kategorisinde Giant Slalom 3. slalom yarışında 2. toplam kombine sonuçlarında okulumuzu ikincilikle temsil etti ve üç madalyanın sahibi oldu.
Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samancı: "Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Bilge Koleji olarak Ulu Önder’in dediği gibi ’zeki, çevik ve ahlaklı’ sporcular yetiştirmek üzere yola çıktık. Bu yolda derslerimizin yanı sıra sportif faaliyetlere de oldukça önem veriyoruz. Bu kayak sporunda ilk başarımız değil, son başarımız da olmayacaktır." dedi.
Başarılı sporculardan Ceren Reyhan Yıldırım’ın antrenörü Serhat Aktaş da sonuçtan oldukça memnun. Aktaş yaptığı açıklamada: "Çalışmalarımızın meyvesini almaya devam ediyoruz. Gün geçtikçe ve müsabakalara katıldıkça daha başarılı olacağız. Sporcumuz Ceren Reyhan iki yıl süren bir sakatlık döneminin ardından yeniden müsabakalara döndü. Sakatlık döneminin ardından çıktığı ilk yarışta elde ettiği başarı bizleri gururlandırdı." dedi.
Başarılı sporcu Ceren Reyhan Yıldırım ise yaptığı açıklamada:” İki yıl önce yaşadığım sakatlıktan sonra yeniden pistlere dönmek benim için mutluluk ve heyecan verici bir durumdu. Starta çıktığım zaman kalbimin yerinden fırlayacağını düşündüm. En çok da yarış atmosferini solumayı özledim. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi antrenörüm Serhat Aktaş hocama ve desteğini benden hiçbir zaman esirgemeyen Özel Bilge Koleji Müdürümüz Abdullah Samancı’ya çok teşekkür ediyorum.” Dedi.

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