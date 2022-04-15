ARTVİN (AA) - Artvin'de kayalıklarda mahsur kalan keçi yavrusu 7 gün sonra kurtarıldı.
Merkeze bağlı Kalburlu köyünde yaşayan Recep Çoruh, hayvanlarını otlatırken yaklaşık 1,5 aylık olan keçi yavrusunun kaybolduğunu fark etti.
Bölgede birkaç gün süren aramanın ardından keçinin meranın alt tarafındaki kayalıklarda mahsur kaldığını fark eden Çoruh, kendi imkanlarıyla keçisini kurtarmak istese de başarılı olamadı.
AFAD ve Hopa Arama Kurtarma Derneği (HOPAK) ekipleri, Çoruh'un yardım talebi üzerine bölgeye gelerek ip yardımıyla keçinin bulunduğu alana indi.
Keçi yavrusu, ekipler tarafından 100 metrelik kayalıklardan güvenli alana indirilerek sahibine teslim edildi.
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