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Kayalıkta sıkışan keçileri AFAD ekipleri kurtardı

KONYA HABERLERİ  | 12.12.2020 18:35 | Son Güncelleme

Kayalıkta sıkışan keçileri AFAD ekipleri kurtardı

Konya'nın Meram ilçesinde, sarp kayalıkta mahsur kalan 2 keçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 112 acil çağrı merkezine, Meram ilçesi İnlice Mahallesi'nde sürüsünü otlatan bir çobanın hayvanlarından ikisiyle kayalıkta mahsur kaldığı bildirildi. Olay yerine hızla hareket eden ekipler, kendi becerisiyle çobanın çıktığı sarp kayalıkta sıkışan 2 keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Oldukça yüksek kayalıklarda mahsur kalan hayvanlar, uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak sahibine teslim edildi.

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