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Kayapınar Belediyesi, mevsimlik çiçek ve meyve fidanlarını kendi üretiyor

24.02.2021 12:33 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce, gülden kartapulu viyole, gauradan kayısı ve bademe kadar 23 farklı 150 bin adet mevsimlik çiçek ve meyve fidanı üretildi.

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce, gülden kartapulu viyole, gauradan kayısı ve bademe kadar 23 farklı 150 bin adet mevsimlik çiçek ve meyve fidanı üretildi. Üretilen çiçekler, ilçe merkezindeki park, bahçe ve yeşil alanlara ekilecek.
Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç’un talimatıyla Kayapınar Belediyesi Park ve Bahçelere ait serada 150 bin mevsimlik çiçek, meyve fidanı ve çam üretimi yapıldı. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Sera alanında üretimini yaptıkları 100 bin adet 15 farklı mevsim çiçek bitkisinin ilçedeki park ve yeşil alanlara yeni güzellikler katacağını söyledi. Kaymakam Koç, ihtiyaç duydukları ürünleri kendi imkânlarıyla yetiştirip belediye bütçesini kara geçirdiklerini bildirdi.
Tüketen değil üreten bir belediye mantığıyla hareket ettiklerini dile getiren Kaymakam Koç, “İhtiyaç duyduğumuz malzemeleri kendimiz üreterek bütçemizi kara geçiriyoruz. 150 bin adet çiçeği, dışarıdan aldığımız rakamın üçte bir oranında üreterek, kaynaklarımızı daha rantabl şekilde kullanıyoruz. Ziraat mühendislerimizin kontrolünde sulama ve bakımları yapılarak yetiştirilen mevsimlik çiçeklerimizi hazır hale getirip, paketlere yerleştirdik. Mevsimlik çiçeklerimizi park ve bahçeler ile yeşil alanlarımızda değerlendireceğiz. Farklı renklerden oluşan çiçeklerimiz, ilçemizin her noktasının daha yeşil, daha renkli ve daha güzel bir görüntüye ulaşmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte bölge iklimine uygun olarak yetiştirdiğimiz çiçeklerimiz, hem dayanıklılık hem de renk seviyesini uzun süre muhafaza edeceği içinde, yeşil alanlarımızda ki renkli ve güzel görünümü uzun süre koruyabileceğiz. Çiçek ekimlerini artırıp Kayapınar’ımızın güzelliklerine yeni güzellikler katacağız” dedi.

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