YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Kaybettiği parayı belediye ekipleri sahibine teslim etti

Kaybettiği parayı belediye ekipleri sahibine teslim etti

ADIYAMAN HABERLERİ  | 03.06.2020 15:20 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi görevlileri, maaşını düşüren yaşlı kadının maaşına evinde teslim etti.Gölbaşı ilçesinde Güldane Yarımay isimli yaşlı kadın çektiği maaşını Yeni Mahalle Karaağaç Caddesi üzerinde düşürdü.

Kaybettiği parayı belediye ekipleri sahibine teslim etti

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi görevlileri, maaşını düşüren yaşlı kadının maaşına evinde teslim etti.
Gölbaşı ilçesinde Güldane Yarımay isimli yaşlı kadın çektiği maaşını Yeni Mahalle Karaağaç Caddesi üzerinde düşürdü. Başka bir vatandaş tarafından bulunan 1000 TL belediyeye teslim edildi. Belediye ilan bürosundan bulunan paranın sahibinin belediyeye gelmesi için anons yapıldı. Ancak kimse belediyeye gelmeyince belediye ekipleri paranın bulunduğu yerde ki güvenlik kameralarını inceledi.
Parayı Güldane Yarımay’ın düşürdüğünü teslim eden belediye ekipleri 65 yaşındaki kadına parayı evinde teslim etti.
Yaşlı kadın, belediye ekiplerine duyarlılıklarından ve parayı evine getirdiklerinden dolayı teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

Adıyaman Namaz Vakitleri 3 Haziran Çarşamba

İmsak
03:14
Sabah
04:59
Öğle
12:30
İkindi
16:22
Akşam
19:51
Yatsı
21:29

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Çarşamba

Erdil Eczanesi
Merkez
Güleş Eczanesi
Merkez
Tekdemir Eczanesi
Merkez
Bulamlar Eczanesi
Besni
Yaşam Eczanesi
Golbasi
Perihan Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Leylek yuvasına yıldırım düştü

Leylek yuvasına yıldırım düştü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İş yerine giren yılan yakalandı

İş yerine giren yılan yakalandı

Adıyaman’da komşu kavgası: 5 gözaltı

Adıyaman’da komşu kavgası: 5 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.