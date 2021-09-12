Kaybolan Filistinli tıp öğrencisi için 9 gündür umutlu bekleyiş sürüyor

Konya'da üniversite öğrencisi Filistinli Muhammed Salhab'dan 9 gündür haber alınamıyor.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan ve merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde yaşayan son sınıf öğrencisi Salhab, 3 Eylül Cuma günü kayboldu.

Salhab'dan haber alamayan üniversite arkadaşları, karakola kayıp müracaatında bulundu.

Kayıp gencin bulunması için polis ekipleri çalışma başlatırken 9 gündür izine rastlanamayan Salhab'ın arkadaşları, kaçırıldığı şüphesi üzerinde duruyor.

Salhab'ın okul arkadaşlarından doktor Ozan Yıldırım, AA muhabirine, Salhab'ın 3 Eylül'de camiye gitmek için evden çıktığını, o günden bu yana haber alamadıklarını söyledi.

O gün, Salhab'ın telefonunun sinyalinin kesildiğini öğrendiklerini ifade eden Yıldırım, "Cuma vaktinden sonra polise bir araçtan inen 5-6 maskeli kişinin, arkadaşımızı zorla araca bindirdiği ihbarı yapılıyor. Bizim olaydan cumartesi günü haberimiz oldu. Bazı arkadaşlarımız, Muhammed'in evine gitti. Evde tüm eşyaların yerinde olduğunu ancak Muhammed'in evde olmadığını görmüşler. Bunun üzerine pazar akşamı kayıp müracaatında bulunduk." diye konuştu.

- "Filistin'deki ailesi de çok üzgün"

Yıldırım, polisin müracaat üzerine yaptığı araştırmada Salhab'la ilgili herhangi bir otel, hastane veya seyahat bilgisine ulaşılamadığını belirtti.

Arkadaşlarından 9 gündür haber alamadıklarını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Görgü tanıklarının polise verdiği ifadeler doğrultusunda arkadaşımızın kaçırıldığını düşünüyoruz çünkü arkadaşımızın herhangi bir problemi veya sıkıntısı yoktu. Kaçırıldığı iddia edilen araçla ilgili bir bilgi veya ize rastlanmadı. Arkadaşımızın bir an önce bulunmasını istiyoruz. Salhab, tıp fakültesinde okuyan pırıl pırıl, herkesin sevdiği bir genç. Filistin'deki ailesi de çok üzgün. Onlar da evlatlarının bir an önce okulunu bitirip doktor olmasını istiyordu."

- "Okulu bitirince Türkiye'de göreve başlayacaktı"

Okul arkadaşlarından Filistinli Halid Owowi de Salhab ile kaybolmadan bir gün önce görüştüğünü dile getirdi.

Fakültede oturup bir süre muhabbet ettiklerini, arkadaşının herhangi bir psikolojik sıkıntısının olmadığını belirten Owowi, "Muhammed, pazartesi günü okula gelmeyince soranlar olmaya başladı. Yapılan araştırma neticesinde arkadaşımızın kaybolduğunu anladık." şeklinde konuştu.

Owowi, Salhab'ın Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na hazırlandığını kaydederek, "Muhammed, sınavın ardından bir branş seçip Türkiye'de kalmayı istiyordu. Arkadaşımız 9 gündür yok. Polis, soruşturmayı devam ettiriyor. Bizim de tek isteğimiz Muhammed'in bulunması veya en ufak bir bilgiye ulaşmak." ifadelerini kullandı.

