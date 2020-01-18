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  4. Kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

Kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ HABERLERİ  | 18.01.2020 15:08 | Son Güncelleme

Kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 14 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin 6 Ocak'taki kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin yanı sıra Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıçlar, Ankara, Diyarbakır ve Konya Büyükşehir Belediyeleri İtfaiye Dairesi başkanlıklarına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri ile Deniz Kuvvetleri ve jandarma su altı arama kurtarma personelinden oluşan 60 kişi katılıyor.

Uzunçayır Baraj Gölü kıyı şeridi ile derinliğin yer yer 21 metreyi aştığı Dinar Deresi çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalara, Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel komutanlıkları personeli de kameralı su altı robotlarıyla destek veriyor.

Polis ve jandarmanın dedektör köpekleriyle arazide aramalarını sürdürdüğü çalışmalarda Gülistan Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan haber alamayan ailesi, yaşadıkları Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Doku'nun arkadaşlarıyla görüşen, cep telefonu sinyallerini izleyen polis ekipleri, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Genç kızın ailesi de Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında bir intihar mektubu bulup savcılığa teslim etmişti.

Ayrıca daha önce de Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde kendisine ait bazı notlar, resmi evraklar ve makas bulunmuştu.

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