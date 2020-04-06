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Kayhan Ergun Meslek Lisesi siperli tıbbi maske üretimine başladı

MANİSA HABERLERİ  | 06.04.2020 17:43 | Son Güncelleme

Akhisar Kayhan Ergun Meslek Lisesi siperli tıbbi maske üretimini artırarak günlük 500 adete çıkardı.Akhisar Kayhan Ergun Meslek Lisesi idaresi, öğretmen ve personelinin gönüllü olarak üretim sağladığı maskelerden günlük 500 adet üretilmeye başlandı.

Akhisar Kayhan Ergun Meslek Lisesi siperli tıbbi maske üretimini artırarak günlük 500 adete çıkardı.
Akhisar Kayhan Ergun Meslek Lisesi idaresi, öğretmen ve personelinin gönüllü olarak üretim sağladığı maskelerden günlük 500 adet üretilmeye başlandı. Normal şartlarda 3D yazıcıdan günlük 4 olan rakamı lazer kesim işlemine taşıyarak 500 adet rakamına ulaşıldığı öğrenildi.
‘Yakından Uzağa’ ilkesiyle başta Akhisar Belediyesi, sağlık ocakları, hastane bölümleri ve kargo çalışanlarına öncelikli olarak maske üretildi. Mersin’den, İzmir’e, komşu ilçelerden tüm yurt geneline maske gönderimine başladıklarını kaydeden Akhisar Kayhan Ergun Meslek Lisesi Müdürü Serkan Güdar, ‘Meslek lisesi memleket meselesi’ ilkesi doğrultusunda gönüllü olan tüm okul personeline ve öğrencilerine teşekkür etti.

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