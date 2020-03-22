Kayınbiraderine oğlunu uyuşturucuya bulaştırdığı için kurşun yağdırmış

Diyarbakır’da otobüsten indirdiği şahsa kurşun yağdıran zanlının olayı, kayınbiraderinin çocuğunu uyuşturucuya alıştırdığı için gerçekleştirdiği iddia edildi.

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Kayapınar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre H.A. aralarında husumet bulunan kayınbiraderi Mahsun A.’yı takip etmeye başladı. Mahsun A.’nın otobüse bindiğini gören H.A., otobüsü durdurarak kayınbiraderinin inmesini istedi. H.A., Mahsun A. inmeyince yanında getirdiği pompalı tüfekle otobüs içindeki şahsa ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Mahsun A. yere düşerken, zanlı H.A. pompalı tüfekle ateş etmeye devam etti. Kurşununun bitmesi üzerine H.A., tüfeğin dipçiği ile Mahsun A.’nın kafasına vurmaya başladı.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mahsun A. tedavi altına alınırken, saldırgan güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Karakola götürülen H.A.’nın Mahsun A.’yı, oğlunu uyuşturucuya alıştırdığı için vurduğu iddia edildi.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü kaydedildi.

