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Kayıp adam iş yerinde ölü bulundu

DENİZLİ HABERLERİ  | 21.08.2020 15:01 | Son Güncelleme

Denizli’de, dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan adam, iş yerinde ölü bulundu.Edinilen bilgilere göre, Bahattin A., isimli şahıs dün akşam saatlerinde çıktığı evine gece saatlerine kadar dönmeyince aile üyeleri polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Kayıp adam iş yerinde ölü bulundu

Denizli’de, dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan adam, iş yerinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Bahattin A., isimli şahıs dün akşam saatlerinde çıktığı evine gece saatlerine kadar dönmeyince aile üyeleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. Muhtemel gidebileceği noktalarda arama çalışmaları başlatan polis ekipleri sabah saatlerinde şahsın Sümer Mahallesinde bulunan iş yerine gitti. Kapıyı açık gören ekipler içeriye baktığında Bahattin A.’nın kafasının pres makinesine sıkıştığını ve hayatını kaybettiğini belirledi. Bahattin A.’nın şüpheli ölümü sebebiyle olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinden cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Merkezefendi
Bayramoğlu Eczanesi
Merkezefendi
Esin Eczanesi
Merkezefendi
Kaytan Eczanesi
Merkezefendi
Seçkin Eczanesi
Pamukkale
Sevim Eczanesi
Pamukkale
Zeytinköy Sema Eczanesi
Pamukkale
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