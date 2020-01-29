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Kayıp genç ölü bulundu

MUĞLA HABERLERİ  | 29.01.2020 13:48 | Son Güncelleme

Menteşe İlçesi’ne bağlı Çiftlik Mahallesinde oturan 21 yaşındaki Cihat Türkay, Akkaya yolu kireç ocakları mevkisinde ölü bulundu.Yakınları ve güvenlik güçleri tarafından arama çalışması başlatılan 21 yaşındaki Türkay’ın aracı Akkaya-Gülağzı Mahallesi yolu üzerindeki kireç ocakları mevkisinde görülmesi üzerine yetkililere bilgi verildi.

Kayıp genç ölü bulundu

Menteşe İlçesi’ne bağlı Çiftlik Mahallesinde oturan 21 yaşındaki Cihat Türkay, Akkaya yolu kireç ocakları mevkisinde ölü bulundu.
Yakınları ve güvenlik güçleri tarafından arama çalışması başlatılan 21 yaşındaki Türkay’ın aracı Akkaya-Gülağzı Mahallesi yolu üzerindeki kireç ocakları mevkisinde görülmesi üzerine yetkililere bilgi verildi. Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ve 112 ekiplerinin 48 EV 775 plakalı otomobil içinde yaptığı incelemede Cihat Türkay’ın cansız bedeni ile karşılaştılar. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Savcılık tarafından yapılan çalışma sonrası gencin tarım ilacı içtiği öğrenildi.
Savcılık incelemesinin ardından Cihat Türkay’ın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kayıp genç ölü bulundu

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