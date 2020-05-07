YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Kayıp İbrahim’i arama çalışmalarında 18’nci gün

Kayıp İbrahim’i arama çalışmalarında 18’nci gün

SİNOP HABERLERİ  | 07.05.2020 12:44 | Son Güncelleme

Sinop’ta, evlerinin penceresinden kaçtıktan sonra kaybolan otizmli İbrahim Ay’ı (5) arama çalışmaları, 18’nci günde de devam ediyor.Merkeze bağlı Eymir köyünde, 20 Nisan pazartesi günü sabah saatlerinde, evlerinin penceresinden kaçtığı tahmin edilen ikiz kardeşlerden otizmli İbrahim Ay, kayboldu.

Sinop’ta, evlerinin penceresinden kaçtıktan sonra kaybolan otizmli İbrahim Ay’ı (5) arama çalışmaları, 18’nci günde de devam ediyor.
Merkeze bağlı Eymir köyünde, 20 Nisan pazartesi günü sabah saatlerinde, evlerinin penceresinden kaçtığı tahmin edilen ikiz kardeşlerden otizmli İbrahim Ay, kayboldu. Yakınları, tüm aramalara karşın küçük İbrahim’e ulaşamayınca, polise haber verdi. İhbar üzerine İbrahim Ay’ın bulunması için çalışma başlatıldı. İbrahim Ay; jandarma, polis, asker ve avcılar ile off road ekiplerinden oluşan yaklaşık 400 kişi ile köyün çevresi ve ormanlık alanlarda aranıyor. Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılıyor.
Kemik Parçaları Bulunmuştu
Ormanlık alandaki aramalar sırasında yaban hayvanlarının izlerine rastlandı, kemik parçaları bulunmuştu. Jandarma ekiplerince alınan parçalar, incelemek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. Ekipler, ormanlık alanda arama çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Amacı sağlığına kavuşmaktı! Başına gelmeyen kalmadı Amacı sağlığına kavuşmaktı! Başına gelmeyen kalmadı
Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Sinop Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
03:36
Sabah
05:21
Öğle
12:41
İkindi
16:35
Akşam
19:51
Yatsı
21:29

Sinop Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Ekin Eczanesi
Gerze
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Gizem Eczanesi
Turkeli
Güven Eczanesi
Ayancik
Özcan Eczanesi
Boyabat
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kayıp İbrahim’den henüz haber yok

Kayıp İbrahim’den henüz haber yok

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Lastiği patlayan araç takla attı: 1 yaralı

Lastiği patlayan araç takla attı: 1 yaralı

Kaymakam Aksoy denetimlerde bulundu

Kaymakam Aksoy denetimlerde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.