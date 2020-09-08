YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Kayıp kadın evinin 400 metre yakınında sağ salim bulundu

Kayıp kadın evinin 400 metre yakınında sağ salim bulundu

MUĞLA HABERLERİ  | 08.09.2020 19:50 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe İlçesi Yemişendere Mahallesinde 4 gün önce kaybolan 56 yaşındaki Şevkinaz Zencir evinin 400 metre yakınlarında Çukur mevkiinde eşi tarafından sağ salim bulundu.Edinilen bilgiye göre, Menteşe’de 4 gün önce kaybolan kadının bulunması için AFAD, UMKE, AKUT, Jandarma, Jandarma Komando Birliği, MAG/AME (Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale Ekibi), iz takip köpekleri ve mahalle sakinleri tarafından arama çalışması yapıldı.

Kayıp kadın evinin 400 metre yakınında sağ salim bulundu

Muğla’nın Menteşe İlçesi Yemişendere Mahallesinde 4 gün önce kaybolan 56 yaşındaki Şevkinaz Zencir evinin 400 metre yakınlarında Çukur mevkiinde eşi tarafından sağ salim bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Menteşe’de 4 gün önce kaybolan kadının bulunması için AFAD, UMKE, AKUT, Jandarma, Jandarma Komando Birliği, MAG/AME (Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale Ekibi), iz takip köpekleri ve mahalle sakinleri tarafından arama çalışması yapıldı. Şevkinaz Zencir 4 günün ardından evinin 400 metre yakınlarında Çukur mevkiinde eşi tarafından sağ salim bulundu. Tarla kenarında otururken bulunan Zencir’in kaybolmadan önce eşi ile tartıştığı, sinirinin yatışması için evden ayrıldığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çiğ köfteli canavar' yakalandı! 'Çiğ köfteli canavar' yakalandı!
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
En Çok Okunan Yerel Haberler
BBP Genel Başkanı Destici Denizli’ye geliyor
BBP Genel Başkanı Destici Denizli’ye geliyor
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Ekipler denetimleri sürdürüyor
Ekipler denetimleri sürdürüyor
Antalya'da eski güreşçinin öldürülmesiyle ilgili 13 kişi gözaltına alındı
Antalya'da eski güreşçinin öldürülmesiyle ilgili 13 kişi gözaltına alındı
Pandemi sürecinde bisiklet sporuna teşvik
Pandemi sürecinde bisiklet sporuna teşvik
Taksi takla attı kanun sanatçısı yaralandı
Taksi takla attı kanun sanatçısı yaralandı

Muğla Namaz Vakitleri 8 Eylül Salı

İmsak
05:14
Sabah
06:36
Öğle
13:09
İkindi
16:44
Akşam
19:33
Yatsı
20:50

Muğla Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Salı

Çimen Eczanesi
Merkez
Leyne Eczanesi
Merkez
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Kıvanç Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bodrum’da 30 Ağustos coşkuyla kutlandı
Bodrum’da 30 Ağustos coşkuyla kutlandı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Orman yangınlarına karşı yeni yasaklar getirildi
Orman yangınlarına karşı yeni yasaklar getirildi
Milas'ta kaza; 2 ölü, 2 yaralı
Milas'ta kaza; 2 ölü, 2 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.