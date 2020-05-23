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Kayıp olarak aranan genç kendini asmış halde bulundu

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 23.05.2020 11:28 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde kayıp olarak aranan 23 yaşındaki genç kendini asarak intihar etmiş halde bulundu.Edinilen bilgiye göre bir süredir kayıp olan Ali Osman Y.

Kayıp olarak aranan genç kendini asmış halde bulundu

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde kayıp olarak aranan 23 yaşındaki genç kendini asarak intihar etmiş halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre bir süredir kayıp olan Ali Osman Y. (23) yakınları tarafından her yerde aranıyordu. Dün gece geç saatlerde yakınlarının bilgi vermesi üzere polis ekipleri de Ali Osman Y.‘i bulmak için babaannesinin mezarının bulunduğu alanda arama yaptı. Olay ise bu sabah saatlerinde Ürgüp ilçesi Temenni Mahallesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Ali Osman Y.; babaannesine ait olduğu iddia edilen eski evde girmiş olduğu bunalım sonucu intihar ettiği öğrenildi.

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