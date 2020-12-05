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Kayıp şahıs Samsun-Sinop karayolunda bulundu

SAMSUN HABERLERİ  | 05.12.2020 01:15 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde 3 gündür haber alınamayan zihinsel engelli şahıs polis ekiplerince bulundu.Kanlıgüney Mahallesi’ndeki evinden 3 gün önce akşam saat 17.00 sıralarında ayrılan Sebahattin Kök isimli zihinsel engelli şahıstan haber alınamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Kayıp şahıs Samsun-Sinop karayolunda bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde 3 gündür haber alınamayan zihinsel engelli şahıs polis ekiplerince bulundu.
Kanlıgüney Mahallesi’ndeki evinden 3 gün önce akşam saat 17.00 sıralarında ayrılan Sebahattin Kök isimli zihinsel engelli şahıstan haber alınamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Gerekli incelemeleri yapan jandarma ekiplerince arama çalışmaları başlatılan kayıp şahıs Bafra Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından Samsun-Sinop karayolunda bulundu. Dün gece karayolunda devriye gezen trafik ekipleri kelikler mevkisinde yol kenarında yürüyen bir şahsa rastladı. Şahsın yaninda durup nereye gittiğini soran ekipler yaptıkları GBT sorgusunda 3 gün önce evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kayıp şahıs Sebahattin Kök olduğunu belirledi. Şahıs, Bölge Trafik ekiplerince Bafra Denetleme İstasyon Amirliğine götürüldü. Burada önce karnı duyurulan kayıp şahsın ailesine haber verildi.Bafra Denetleme İstasyon Amirliğine gelen kardeşi Kamil Kök’e teslim edildi.

Kayıp şahıs Samsun-Sinop karayolunda bulundu

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